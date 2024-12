Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-12-2024 ore 18:30

LuceverdeBuonasera dalla redazione volumi didecisamente bassi quelli registrati in queste ore sulle strade cittadine nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare consolari segnalazione diintenso soltanto in carreggiata esterna all’altezza dellanina da registrare un incidente sull’auto sole dove ci sono quelle per 2 km tra Fianono all’uscita di Guidonia Montecelio in direzione di Napoli altro incidente con formazione di code traSud Valmontone sempre verso Napoli ricordiamo che fino al 6 di gennaio in vigore l’estensione del orari della ZTL di centro storico e Tridente sono attive tra 6:30 alle ore 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e ai giorni festivi maggiori informazioni su questi e altri notizie sul sito