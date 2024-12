Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-12-2024 ore 17:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità volumi dielevati quelli registrati sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare Tuttavia ci sono i coronamenti in carreggiata interna tra le uscite Flaminia Salaria nella zona sud in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti partire dalla Laurentina fino alla Tuscolana sulla tangenziale bravi code tra Tor di Quinto la Salaria in direzione di San Giovanni ricordiamo che fino al 6 di gennaio in vigore l’estensione dell’orario delle ZTL del centro storico e del Tridente Queste sono attive tra le 6:30 alle ore 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e giorni festivi in servizio anche questa le linee bus circolari gratuite le cosiddette Friuli free 2 e la linea elettrica 100 la prima parte da Termini la linea free 2 parte invece da Piazzale dei Partigiani entrambe consentono di raggiungere velocemente Largo Chigi con un collegamento diretto e fermate intermedie lungo il percorso la linea 100 parte arriva a Porta Pinciana transitando anche il saper Largo le linee sono operative tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 è una frequenza di 13 minuti In collaborazione con Luce Verde infomobilità