Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-12-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità gli orari del trasporto pubblico in città nella notte di capodanno corse delle m prolungate oltre la mezzanotte l’ultima partenza dal capolinea sarà alle 2:30 orario esteso alle 2:30 anche per 13 linee tra bus e tram tutte le altre linee si fermeranno alle 21 prosegui il piano dei trasporti delle festività anche oggi sino alle 21 tre linee guida e raggiungono Largo Chigi e via del Corso la free1 da Termini la free 2 da Piazzale dei Partigiani e la linea 100 da Porta Pinciana le tre linee scambiano con le stazioni metro e con 3 parcheggi a tariffa agevolata In collaborazione con Luce Verde infomobilità