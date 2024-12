Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-12-2024 ore 08:30

LuceverdeUn saluto dalla redazione possibili rallentamenti a seguito di un incidente in via di Grottarossa in prossimità dell’incrocio con via Calcatanel complesso scorrevole sulla restante rete viaria della capitale proseguono i lavori di potatura in via della Magliana con riduzione di carreggiata in base all’ avanzamento dei lavori tra Piazza Meucci e via Ugo Guido Mondolfo prestare attenzione alla segnaletica prima di concludere ricordiamo che fino al 6 gennaio le ZTL di centro storico e Tridente saranno attive dalle 6:30 alle 20 stessa validità estesa anche alle giornate del sabato è nei giorni festivi maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it è tutto per questo aggiornamento Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità