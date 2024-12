Agi.it - Tra Milan e Roma un pareggio che non serve a nessuno

AGI - Ilnon va oltre unper 1-1 contro lanel match del Meazza: un gol di Paulo Dybala risponde all'iniziale vantaggio di Tijjani Reijnders. Unche nonné ai rossoneri né ai giallorossi per avvicinare la testa della classifica. Partita vibrante sin dai primi minuti, con Dybala che al 3' tenta la conclusione che viene agevolmente bloccata da Maignan. Tre minuti più tardi è Reijnders a tentate il tiro dalla distanza su appoggio di Theo Hernandez, ma Svilar fa suo il pallone in due tempi. Nell'altra meta' campo ci prova Hummels con un colpo di testa, ma non impensierisce Maignan. All'11' arriva la prima grande occasione della gara per i giallorossi, che colpiscono un clamoroso palo con Dovbyk dopo una bella azione corale. I ragazzi di Paulo Fonseca reagiscono immediatamente e al 16' vanno in vantaggio con la rete del solito Tijjani Reijnders, che riceve dalla sinistra da Fofana e trafigge Svilar.