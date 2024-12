Fanpage.it - Tra Justin Baldoni e Blake Lively è ormai un legal thriller dopo le accuse di molestie: “Ci sarà un colpo di scena”

Leggi su Fanpage.it

I due attori protagonisti di It Ends With Us, film tratto dal bestseller di Coleen Hoover, hanno trasformato il loro drama in une la verità sulla vicenda sempre molto al di là da venire in tempi brevi.