Ilgiorno.it - Terzo incendio auto in pochi giorni nel Lodigiano: stavolta rogo a Lodi Vecchio

Leggi su Ilgiorno.it

), 30 dicembre 2024 –notturno per strada, a fuoco l'ennesimavettura durante le feste. Paura alle 4.30 del 30 dicembre 2024 a. Alcuni residenti hanno segnalato l'di un', regolarmente parcheggiata negli stalli pubblici di via Cazzulani e si sono attivati i soccorsi. Si sono precipitati in posto i vigili del fuoco del comando provinciale di, con unapompa e ilè stato quindi estinto, utilizzando schiuma, senza il coinvolgimento di terzi o ulteriori veicoli presenti nel parcheggio. Le cause della combustione sono in fase di accertamento. Pompieri e forze dell'ordine cercheranno infatti di stabilire se si è trattato dicombustione o potrebbe esserci l'ombra del dolo. Restano i danni importanti al mezzo, poi rimosso dal carroattrezzi.