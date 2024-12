Lapresse.it - Tennis, Berrettini fuori al 1° turno all’Atp di Brisbane

Disco rosso per Matteonel torneo Atp di, in Australia. L’azzurro, numero 34 Atp, si è arreso al primocontro l’australiano Jordan Thompson, n.26 del ranking e testa di serie numero 8 del torneo, che si è imposto in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco.