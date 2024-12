Lapresse.it - Tennis, Atp 250 Hong Kong: Sonego al secondo turno, fuori Darderi

Lorenzoapproda aldel torneo Atp 250 del ‘Bank of ChinaOpen’, che si disputa sui campi in cemento di(dotato di un montepremi di 766.290 dollari). L’azzurro ha superato in due set lo statunitense Nakashima con il punteggio di 7-6 6-3 e affronterà agli ottavi di finale il vincente della sfida tra il britannico Cameron Norrie (49) e lo statunitense Learner Tien (122), reduce quest’ultimo dalla finale persa a Jedda alle Next-Gen Finals 2024.Lucianoha perso 6-3 6-3invece Luciano(44). Nel primo torneo della nuova stagione l’azzurro è stato superato per 6-3 6-3, in appena 68 minuti di gioco, da Miomir Kecmanovic (54).ha retto fino al break subito nel fatidico settimo gioco del primo set, poi ha provato a reagire nel primo game delset arrivando alla palla break, ma non è riuscito a sfruttarla e nel quarto game, dopo aver salvato due palle break sull’1-1, è andato ancora sotto senza più riemergere.