Fanpage.it - Tasse, dal 2025 ci sarà più tempo per pagare i debiti con il Fisco: le novità

Leggi su Fanpage.it

Fino a 84 rate mensili (sette anni) per chi deve saldare un debito con l'Agenzia delle Entrate e dichiara di essere in difficoltà economica, fino a 120 rate (dieci anni) se la difficoltà si può dimostrare. È lache entrerà in vigore dal 1° gennaio, parte della riforma fiscale del governo Meloni che allunga i tempi per i debitori.