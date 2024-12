Oasport.it - Tabellone Coppa Italia volley maschile 2025: accoppiamenti semifinali, date, orari

Leggi su Oasport.it

Perugia batte in tre set Modena, conserva l’imbattibilità stagionale e diventa la quarta squadra qualificata per la Final Four delladi. I campioni del mondo in carica raggiungono così in semifinale Trento, Civitanova e Verona, che avevano a loro volta sfruttato il fattore campo favorevole nei quarti di finale dopo aver chiuso il girone d’andata di Superlega nelle prime quattro posizioni della classifica.La fase finale dellaè in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) da sabato 25 a domenica 26 gennaio. La prima semifinale vedrà il confronto tra Perugia e Verona, n.1 e n.4 del seeding, mentre nella seconda ci sarà l’interessante sfida tra la seconda e la terza testa di serie della competizione, Trento e Civitanova.Di seguito il, glidelle, lee gliesatti della Final Four delladi