Genovatoday.it - Svaligiano due ristoranti a Boccadasse, arrestati

Leggi su Genovatoday.it

Intorno alle 5 di lunedì 30 dicembre 2024 la polizia ha arrestato un 51enne e un 28enne del posto per tentato furto aggravato in concorso.Alcune volanti hanno ricevuto una segnalazione dalla sala operativa poiché un dipendente di un ristorante in via Cavallotti aveva visto, attraverso il.