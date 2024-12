Feedpress.me - Studio britannico: ogni sigaretta accorcia la vita di 20 minuti, l'allarme degli esperti

Leggi su Feedpress.me

fumata rischia dire in media di 20l’aspettativa didi chi l'accende. Almeno secondo una stima aggiornata di ricercatori medici dell’University College London (Ucl), prestigioso ateneo della capitale britannica, allegata a un appello pubblico rivolto ai fumatori, in vista dell’anno nuovo, per incoraggiarli a smettere di fumare come proposito per il 2025. Nel.