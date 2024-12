Ilrestodelcarlino.it - Stroncato da infarto mentre scia, era con la moglie e due bambine

Un uomo di 46 anni, A.G., residente a Cattolica è morto oggi pomeriggio attorno alle 15,30 per un malore sul Monte Nerone dove c’è la stazione sciistica adiacente al Rifugio Chalet Principe Corsini. L’uomo, stando ad una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, dopo aver effettuato un paio dite si era fermato e si era seduto in quanto aveva avvertito dei forti dolori al petto. Soccorso subito dallache era lì vicino, la stessa ha chiamato i gestori del Rifugio chiedendo aiuto per il marito che si era sentito male, allertati i soccorsi, l’uomo veniva accompagnato al Rifugio, qui poco dopo sopraggiungevano i soccorritori dell’ambulanza del 118 e poi dell’eliambulanza atterrata nella vicina pista da sci che mettevano in pratica tutto il protocollo sanitario ma nonostante il prodigarsi anche con il massaggio cardiaco non c’è stato nulla da fare.