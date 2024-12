Liberoquotidiano.it - "Stavano sulle pal***e anche a De Martino": disastro dopo i titoli di coda ad Affari tuoi

«Grande scelta del fidanzato di rimanere a casa in luogo della mammina. Fra ti stimo», commenta sarcastico un telespettatore di, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De. La puntata andata in onda la sera del 27 dicembre si candida a essere una delle più criticate e bistrattate della stagione 2024, trionfale dal punto di vista degli ascolti. In studio c'è Ludovica, concorrente dalla Campania, accompagnata dalla madre Marina, avvocato. Alla fine per mamma e figlia finisce malissimo alla Regione fortunata: Ludovica, in lacrime, ringrazia De(«Sei perfetto per questo. sei perfetto in generale») e sbaglia la scelta finale, tornando a casa con zero euro in tasca. Sui social, nel frattempo, scatta la classica gogna per i concorrenti.