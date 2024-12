Milanotoday.it - "Sono un profeta di Dio": uomo molesto in Duomo, si oppone ai controlli

Leggi su Milanotoday.it

Era in piazza del D(ma non avrebbe potuto, come spieghiamo tra un attimo) e infastidiva i passanti affermando di essere "un profetta di Dio" e di dover "diffondere la sua parola". Gli agenti della questuraintervenuti sul posto alle 2 e 20 di domenica pomeriggio, dopo avere ricevuto.