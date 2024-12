Oasport.it - Snowboard, Ian Matteoli stella della squadra azzurra impegnata nel big air di Klagenfurt

Tra venerdì 3 e domenica 5 gennaio si terrà il big air di, quarto appuntamento stagionaleCoppa del Mondo 2024-2025 disettore park and pipe. Nello specifico, l’impianto austriaco ospiterà il terzo big airstagione per il circuito maggiore (tra fine agosto ed inizio settembre si era disputato uno slopestyle in Nuova Zelanda) dopo le tappe di Chur e Pechino.Il direttore tecnico azzurro Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile di Coppa del Mondo Filippo Kratter, ha convocato per la trasferta carinziana un gruppo di sette atleti (cinque uomini e due donne): Ian, Nicola Liviero, Leo e Loris Framarin, Emiliano Lauzi al maschile; Emma Gennero e Fanny Piantanida Chiesa in campo femminile.L’Italia può sognare in grande soprattutto con, reduce da un quarto ed un secondo posto che lo hanno proiettato in piena corsa per vincere la classifica di specialità.