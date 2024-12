Secoloditalia.it - Sinner, Meloni, Trump: sono loro i tre personaggi più ricercati del 2024 sul portale Treccani.it

Il tennista italiano più forte del mondo Jannik, il presidente del Consiglio Giorgiae il neoeletto presidente americano Donaldquesti i treche compongono il podio dei piùnel corso delsul.it, che vanta oltre un milione di pagine visitate al giorno. È Jannik, e non poteva essere altrimenti considerati gli straordinari successi conseguiti da questo campione, il più ricercato nel: espressione di “puro tennis”, “predestinato a dominare il prossimo decennio”, protagonista di un “tennis di altissimo livello”. Un successo che, secondo la“ha messosotto i riflettori sin da quando era un teenager e ciò, in un Paese come l’Italia, significa caricarlo di pressioni e aspettative per poi tentare di abbatterlo al primo sbaglio o alla prima scelta non condivisa”.