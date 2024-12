Tg24.sky.it - Sicurezza, Viminale: a Capodanno in città zone rosse vietate a soggetti pericolosi

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha inviato una direttiva ai prefetti per sottolineare l'importanza di individuare, con apposite ordinanze, aree urbane dove vietare la presenza dio con precedenti penali e poterne quindi disporre l'allontanamento. Lo si apprende dal, che indica - anche in vista del- i provvedimenti per stazioni ferroviarie e aree limitrofe, ma anche piazze di spaccio e altre aree urbane, come ledella movida, caratterizzate da un'elevata concentrazione di persone.