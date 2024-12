Lapresse.it - Sicurezza, al via a Milano i controlli nelle ‘zone rosse’ in vista di Capodanno

(LaPresse) Nel giorno in cui il Viminale, attraverso il ministro Matteo Piantedosi, ha emanato una direttiva ai prefetti per individuare, tramite apposite ordinanze, le cosiddette “zone rosse” in cui vietare la presenza di soggetti ritenuti pericolosi e disporne l’allontanamento, la questura diha intensificato iaree più frequentate dai turisti, come piazza Duomo e la stazione Centrale. Le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione di via Fatebenefratelli, hanno verificato documenti e allontanato venditori abusivi e persone con precedenti penali. “Mi hanno fermato, ma non ho capito perché,” racconta un giovane a cui è stato notificato un decreto di allontanamento. “Stavo fumando in piazza Duomo e mi hanno detto che non posso restare qui per via di una nuova legge.” Il provvedimento sembra essere stato accolto favorevolmente da molti cittadini.