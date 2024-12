Trevisotoday.it - Si allontana da casa e scompare: ricerche in corso per trovare un 43enne

Sono ore di grande ansia e apprensione per i familiari di Ion Salaru,residente a Mogliano Veneto. Nelle scorse ore l'uomo è uscito difacendo perdere le sue tracce. I familiari non avendo più sue notizie e non riuscendo a contattarlo ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri.