Romatoday.it - Sgombero Forte Portuense, le immagini delle cariche della polizia (video)

Leggi su Romatoday.it

Sessanta persone radunate in solidarietà degli sgomberati del. La tensione che sale e la decisionepresente sul posto di intervenire per smantellare il blocco stradale, messo in piedi a seguito delloper un "pericolo rave". Stanno facendo il giro del web le.