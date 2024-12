Liberoquotidiano.it - Serie A, Tanti Big-match Dopo Natale: Equilibrio In Quota Tra Atalanta E Lazio, Juve Ok Contro La Fiorentina

Leggi su Liberoquotidiano.it

- Roma, 27 dicembre 2024 –, laA torna in grande stile. Fine settimana ricco di bigquello valido per la diciottesima giornata di campionato, a partire dal posticipo di sabato. La capolistafa visita alla, in una trasferta con molte insidie. Lo dimostrano le quote di Planetwin365 , che vedono avanti la dodicesima vittoria di fila della Dea a 2,43 , con il segno «1» e il pareggio offerti a 2,85 e 3,30 .anche nelle scelte degli scommettitori: il 39% ha optato per il colpo ospite, il 33% per il successo biancoceleste e il 28% per il pari. Nonostante l'ottimo rendimento difensivo in trasferta della Dea, comanda inil segno Goal (1,66) sul No Goal (2,20). Tra Over 2,5 e Under 2,5 avanti la prima opzione a 1,77. Sfida particolare per Castellanos , che,l', ha trovato la prima rete inA: la sua firma paga 2,85, mentre tra gli ospiti Lookman e De Ketelaere sono offerti a 3,00 e 3,50.