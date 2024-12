Chietitoday.it - “Segnaletica non aggiornata e disagi per chi non ha un garage”: l'opposizione sul nuovo servizio di spazzamento strade a Lanciano

Dal 1° gennaio 2025 apartirà ildi igiene urbana basato sulla modalità della tariffa puntuale che, nell’affidamento in house dela Ecolan spa, prevede cambiamenti anche per lomeccanico di moltee quartieri.La città è stata divisa in sei.