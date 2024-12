Ilfattoquotidiano.it - Scopre i ladri mentre è in vacanza e guida a distanza i Carabinieri: le telecamere riprendono anche l’arresto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tredi appartamento sono stati arrestati daistavano svaligiando un’abitazione in corso Lodi a Milano, grazie all’allarme lanciato dal proprietario che li ha visti in azione dalledi sicurezza interne,era in. È accaduto all’alba di ieri, quando le pattuglie dei militari del Nucleo Radiomobile sono arrivati in un appartamento al quarto piano di una palazzina, all’interno della quale i malviventi, poco prima, si erano accorti del sistema di sicurezza ed avevano tentato di spegnerlo. I militari, dopo aver circondato la palazzina, hanno bloccato i tresul pianerottolo dell’abitazione,tentavano di allontanarsi. Uno dei tre ha provato a liberarsi dei grimaldelli e delle chiavi codificate, lanciandoli all’interno di un vano del sistema di antincendio del condominio.