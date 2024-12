Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra due auto, feriti gravemente un 30enne e un 64enne

Tanta paura per un incidente avvenuto ieri mattina intorno alle 11, a Calerno di Sant’Ilario dove si sono scontrate duevetture, una Seat Leon condotta da undi origine albanese e una Fiat Bravo guidata da unitaliano. Loè avvenuto nei pressi di via XXV Aprile, sulla strada che conduce a Ponte Enza di Gattatico. I due sono rimastie portati entrambi all’ospedale Maggiore di Parma in ambulanza. Si è temuto il peggio, ma stando ai primi accertamenti, non sono in pericolo di vita anche se la peggio è andata al giovane. Sul posto era intervenuto anche l’elisoccorso perché in un primo momento sembrava un incidente di rilevante gravità che alla fine è stata scongiurata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti per i rilievi, lo schianto sarebbe stato causato da un probabile malore che avrebbe colto improvvisamente uno dei due conducenti.