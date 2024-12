Scherma da gennaio 2025 i primi appuntamenti | c’è l’Italia Giovanile in Coppa del Mondo

Leggi su Ilfaroonline.it

Udine – Fa tappa in Friuli Venezia Giulia per il 19° anno ladelUnder 20 che nel primo weekend diaprirà ildellainternazionale. Dopo le edizioni all’allora Villaggio Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro e al PalaIndoor Ovidio Bernes di Udine, per il terzo anno consecutivo il Trofeo Alpe Adria si terrà al Quartiere Fieristico Udinese a Martignacco dove si svolgeranno le gare di spada femminile individuale e a squadre delladelUnder 20 e, novità del, una prova del Circuito Europeo Under 23 “Fencing for Everyone” di sciabola, maschile e femminile, individuale e a squadre. Sabato 4sarà appannaggio delle spadiste per la prova individuale, domenica 5si disputeranno la gara a squadre di spada femminile e le prove individuali di sciabola, mentre lunedì 6le gare a squadre di sciabola chiuderanno il programma.