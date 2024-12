Liberoquotidiano.it - Sanità, Marino (Unindustria): "Bene sospensiva Tar, ora si lavori a modifiche decreto tariffe"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 30 dic. (Adnkronos Salute) - "Accogliamo con favore il pronunciamento odierno del Tar del Lazio relativo alla sospensione dell'entrata in vigore del nuovo nomenclatore perché questo provvedimento avrebbe messo in ginocchio il settore dellaprivata accreditata, con gravi ripercussioni su tutto il Sistema sanitario nazionale". Così Luca, vicepresidente dicon delega alla."Se questefossero state applicate così come erano state previste – ha continuato– si sarebbe rischiata una drastica riduzione delle prestazioni e un ulteriore aggravamento delle liste d'attesa, un problema già critico del nostro sistema sanitario. E' indispensabile garantire un'adeguata remunerazione delle prestazioni professionali, identificando le coperture necessarie, perché applicare questesenza adeguati correttivi metterebbe in grave difficoltà le strutture sanitarie territoriali, primo punto di riferimento per la tutela della salute pubblica", ha aggiunto.