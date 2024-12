Parmatoday.it - Sanità, in Emilia-Romagna il 6% della popolazione rinuncia alle cure per problemi economici

Leggi su Parmatoday.it

Aumenta il numero delle persone in Italia chea curarsi per, tempi di attesa troppo lunghi o difficoltà a raggiungere i luoghi di cura. Ben il 7,6%, secondo l’ultima Relazione del Cnel (Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro), in pratica 4,5 milioni di persone.