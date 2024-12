Liberoquotidiano.it - Sanità: fine anno coi nuovi Lea, ecco le cure gratuite disponibili da oggi

Milano, 30 dic. (Adnkronos Salute) - Sul fronte della, il 2024 si chiude con l'entrata in vigore di un aggiornamento atteso da anni: nuove prestazioni sarper i cittadini a carico del Ssn. Il provvedimento che lo rende possibile (il decreto 26 novembre del ministero della Salute, di concerto col Mef) è in vigore da. E ad essere aggiornate sono in tutto 1.113 tariffe associate alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica sulle 3.171 che compongono il nomenclatore, ovvero il 35% del totale. Ci sono novità per le malattie rare e per patologie che vdalla celiachia all'endometriosi. Ma anche per chi ha bisogno di sottoporsi ainnovative e per le coppie che hdifficoltà ad avere figli. Si tratta di prestazioni per le quali c'erano addisomogeneità assistenziali e per le quali ora viene assicurata la piena erogazione dei Lea (livelli essenziali di assistenza) su tutto il territorio nazionale.