Russia-Ucraina, maxi scambio di prigionieri di guerra: coinvolti almeno 300 militari

Grazie alla mediazione degli Emirati Arabi Uniti si è reso possibile undiditra. Il ministero della Difesa di Mosca ha reso noto di aver rilasciato 150ucraini, in cambio di altrettanti soldati russi.diucraini sul pullman dopo il rilascio (Telegram).C’è un giallo sulle cifre: Volodymyr Zelenksy ha infatti reso noto che sono tornati a casa 189 connazionali, tra cui il personale militare che difendeva l’Azovstal, la centrale nucleare di Chernobyl e l’isola di Zmeiny, nonché due civili di Mariupol.Those who defended Azovstal and Mariupol, the Chornobyl NPP, Zmiinyi Island, and our servicemen from various frontline directions. And two civilians who were captured by thens in Mariupol.189 Ukrainians are back home.