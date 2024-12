Trevisotoday.it - Ruba merce da un negozio di arredamento: ladra fermata da un carabiniere fuori servizio

Leggi su Trevisotoday.it

Nel tardo pomeriggio di sabato 28 dicembre unnon inha scoperto unaintenta are in undia Mareno di Piave. Laè una 30enne del posto con già alcuni precedenti penali alle spalle.Sabato pomeriggio laaveva già nascosto in borsa.