Liberoquotidiano.it - Roma, incendio a Villa Borghese e caos in metropoltana

Leggi su Liberoquotidiano.it

Le immagini della grossa folla in Piazza di Spagna adopo l'evacuazione delle fermate Spagna e Flaminio della Metro A in seguito a unall'ingresso di. A prendere fuoco è stato un capanno esterno che conteneva attrezzature per i lavori per la metropolitana. Il denso fumo che si è formato si è incanalato all'interno degli aeratori delle fermate metro vicine, intasando le stazioni dove transitavano i passeggeri e facendo scattare l'allarme ant. Un 16enne è rimasto intossicato dal denso fumo ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Bambin Gesù. "Sentivamo puzza di fumo, ci hanno fatto uscire di corsa. Sin da Barberini sentivamo odore di fumo dentro i vagoni. A un certo punto sono arrivati gli addetti della metro e ci hanno detto di uscire, con molta calma, però alla fine hanno evacuato la metro", ha raccontato a LaPresse un testimone, che si trovava in un vagone al momento dell'evacuazione.