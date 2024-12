Calcionews24.com - Roma, Dovbyk e Dybala, lo scambio delle parti: è finalmente nata la coppia gol?

Leggi su Calcionews24.com

, èla nuovagoal tra. Un grande punto di partenza per la squadra giallorossa dopo il pareggio con il Milan Due eventi nel giro di una settimana fanno pensare che lapossa anche avere imboccato la via giusta per quanto riguarda la fase offensiva. Duerealizzati da .