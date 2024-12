Zonawrestling.net - RISULTATI: SIW System Rinascita Parte 3

della terza(QUI e QUI le prime due parti) di, Primo Live Show della nuova stagione di(Live Giovedì per gli abbonati al Canale Youtube SIW e il Lunedì in chiaro su Youtube):Qualifyng Match for TLC Match GdG 2025Vertigo w/Federico Volta batte Ema Corsi per Squalifica e si qualifica al MatchKevin Caio batte Federico Volta w/Vertigo e si qualifica al Match