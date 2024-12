Bolognatoday.it - Rissa tra minori in un hub per stranieri: ferito un carabiniere

Leggi su Bolognatoday.it

È successo il caos in un hub pernon accompagnati nella provincia di Bologna. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale in seguito ad unache ha visto anche unrimanere.La chiamata al 112 è.