Ilrestodelcarlino.it - Rissa alla festa di compleanno, finisce a botte tra giovanissimi: uno portato al Pronto soccorso

Forlì, 30 dicembre 2024 – Unadifinita in, con un 17enne che ha concluso la serata al. È accaduto sabato sera, quando a un certo punto, poco dopo le 23, si è accesa la scintilla tra i ragazzi che stavano celebrando l’anniversario della nascita di uno del loro gruppo (tutti minorenni, fra i 16 e i 17 anni). L’episodio è avvenuto in centro, al circolo ‘Asioli’ di corso Garibaldi, nel tratto che si affaccia su porta Schiavonia. I gestori sono ovviamente estranei ai fatti. La struttura non ha subìto danni. Nonostante il luogo sia anche sede di attività politiche, le cause dellanon dipendono da motivi ideologici. Quelle scatenanti, però, restano al momento ancora da chiarire. Tuttavia, a un certo punto, sono volati spintoni, pugni,. Tanto da rendere necessario l’arrivo della Polizia di Stato, dvicina Questura, che si trova proprio in corso Garibaldi.