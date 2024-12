Richiesta alla Commissione europea per la settima rata del Pnrr | 183 miliardi di euro

Quotidiano.net - Richiesta alla Commissione europea per la settima rata del Pnrr: 18,3 miliardi di euro

E' stata trasmessaladi pagamento delladel, pari a 18,3di. Lo rende noto Palazzo Chigi spiegando che "lapresentata segue i lavori della Cabina di regiadel 29 novembre scorso per la verifica del conseguimento dei 67 obiettivi collegati, distinti in 32 target e 35 milestone". "Presto" l'Italia - ha assicurato la premier Giorgia Meloni - riuscirà a "superare quota 140di" pari a "oltre il 72% della dotazione complessiva del Piano". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni aggiungendo che "il 2025 sarà un anno fondamentale per la fase 2 del, cioè la messa a terra degli investimenti. È una fase cruciale, che non ammette ritardi e che vede il Governo e tutte le Amministrazioni coinvolte in prima linea per raggiungere l'obiettivo".