Rfi conclusi nei tempi previsti i lavori di ammodernamento di 10 stazioni del Sud

Si sono, nel rispetto dei, ididelle prime dieciferroviarie nel Mezzogiornodal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Lo comunica Rfi (Gruppo Fs) precisando che isono stati finanziati con circa 50 milioni di euro, e hanno riguardato la riqualificazione e il miglioramento dell’accessibilità delle, con l’obiettivo di incrementare la qualità dei servizi e il comfort per i viaggiatori, in linea. Le dieciinteressate dagli interventi sono: Vasto San Salvo (Abruzzo). Scalea – San Domenica Talao. Vibo Valentia – Pizzo (Calabria). Falciano-Mondragone-Carinola. Sapri (Campania). Giovinazzo. San Severo (Puglia) Macomer, Oristano (Sardegna). Milazzo (Sicilia) In totale, sono stati coinvolti 20 Raggruppamenti Temporanei di Imprese per l’esecuzione dei