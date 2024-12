Ilrestodelcarlino.it - Restauro del Campana: "Palazzo pronto a giugno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nonostante l’avvio dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del, l’attività dell’Istitutoper l’istruzione permanente a Osimo non si è mai fermata con tanti eventi che hanno richiamato un pubblico numeroso. La presidente Gilberta Giacchetti afferma: "L’impegno principale sicuramente in questo periodo è rappresentato dai lavori di ristrutturazione e messa a norma sia delprincipale () che dell’ala dell’ex liceo. Due grandi cantieri, di circa 10 milioni di euro erogati dall’ufficio speciale della ricostruzione, i cui lavori proseguono speditamente.rappresenta il polo culturale della nostra città ma anche una struttura, che grazie a questo recupero potrà fornire spazi per tante altre attività. Il dialogo con le istituzioni (Comune, Regione e Istituto scolastico regionale) è fondamentale per portare nuovi progetti stabili all’interno, dall’ampliamento della biblioteca comunale a spazi di lettura o caffè letterari per i giovani, dal ripristino del museo civico a progetti come ’scuola in centro’".