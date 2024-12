Salernotoday.it - Rapine in pizzeria e in una sala slot, giovane condannato

Dueed una terza fallita, risalenti a gennaio 2022, costano una condanna a 5 anni e 10 mesi per un 29enne di Pagani. Un bottino di pochi euro, raccimolato in unae in unascommesse, erano gli episodi al centro di un processo di primo grado, ora concluso dinanzi al Tribunale.