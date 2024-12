Ilrestodelcarlino.it - Ragazzina scomparsa, un’altra giornata di ricerche ma resta il giallo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 30 dicembre 2024 – Sono proseguite anche ieri, ma solo via terra, ledella 12enne di cui, dal tardo pomeriggio di sabato, si sarebbero perse le tracce. L’allarme è stato lanciato intorno alle 18,45 con una telefonata al 112 da parte di un coetaneo che si trovava alla Palla di Pomodoro insieme alla propria comitiva di amici. Avevano visto la giovanissima, in uno stato di apparente alterazione, dirigersi verso il moletto. L’hanno seguita per un tratto nella parte interna della zona mare, verso viale Trento e via Cesare Battisti prima di perderne le tracce. E così, preoccupati per lo stato psicofisico di quella che hanno riferito essere loro coetanea, hanno deciso di contattare il numero di emergenza 112. Da lì si è tempestivamente attivata la macchina dellecon il coordinamento della Prefettura.