.com - Quirinale: Mattarella prepara il discorso di fine anno. I temi: pace, lavoro, partecipazione

Leggi su .com

ROMA –, sicurezza, femminicidi ma anche astensionismo e. Sono iche Sergiotoccherà nel suo decimodiin diretta tv e che durerà non più di 15 minuti. E se la location, ossia la sala in cui lo pronuncerà è ancora da decidere il Presidente della Repubblica, come l’.L'articoloildi. Iproviene da Firenze Post.