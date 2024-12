Fanpage.it - Quali sono le zone rosse a Milano da oggi 30 dicembre e cosa rischia chi riceve il Daspo

La misura riguarda piazza Duomo, la Darsena, i Navigli, le stazioni di Porta Garibaldi, Rogoredo e Centrale. Qui le forze dell'ordine potranno chiedere l'allontanamento immediato di chi in quel momento costituisce un pericolo per la sicurezza pubblica e sia destinatario di segnalazioni per reati come droga, rapina, furto, danneggiamento o porto d'armi abusivo.