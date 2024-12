Ilgiornaleditalia.it - Programmi tv Capodanno 2025, dalla Rai a Mediaset al NOVE, che cosa guardare in diretta

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ecco gli show musicale su Rai,e Discovery per ilCome ogni anno, anche per ilsono previsti moltitv pensati per tenere compagnia agli italiani. La notte del 31 dicembre è un appuntamento speciale per tutti e, mentre si festeggia nella propria