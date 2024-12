Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “Milan, via Fonseca: c’è Conceicao!”

Questa è ladi '', in edicola oggi, lunedì 30 dicembre 2024. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul. '' oggi in edicola, inapre parlando della Juventus di Thiago Motta. All'Allianz Stadium finisce 2-2 contro la Fiorentina di Raffaele Palladino una partita caratterizzata da tanti errori: gravi sotto rete e letali in difesa. Brilla Khéphren Thuram (doppietta), ma non basta. I viola rientrano due volte con Moise Kean (che da ex segna e chiede scusa ai tifosi bianconeri) e Riccardo Sottil. Ora la Juve si prepara alla 'Final Four' della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita) tra tanti dubbi e le incognite legate all'imminente avvio del calciomercato invernale.