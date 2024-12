Lidentita.it - PRIMA PAGINA – Sila e gli altri: la guerra a Gaza uccide l’umanità

Leggi su Lidentita.it

La morte è morte, non la puoi addolcire né colorare. Morte arriva brutale e violenta o silenziosa e naturale per sopraggiunti limiti di tempo. Armata di falce come in un fumetto horror è un’assente presenza cattiva e fredda, è l’incubo di Beethoven, è l’atroce beffa di chi sa d’essere condannato, è la commare secca di .e gli: laL'Identità.