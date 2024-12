Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Fonteblanda conferma Gurma e sfoltisce la rosa dei giocatori

Leggi su Sport.quotidiano.net

Aria di cambiamenti in casa. La società di, invischiata nella lotta salvezza con lo spettro della retrocessione, tenta di cambiare rotta con movimenti di mercato, per ora in uscita. Con l’apertura delle liste di dicembre la formazione neroverde registra le partenze degli attaccanti De Carolis e Zarone che per quest’anno hanno deciso di chiudere la stagione in maniera anticipata. Ai saluti anche Ville che è approdato al Cinigiano e De Masi al Sant’Andrea. Sul fronte degli arrivi è sfumata la trattativa con Vento che si è accasato al Roccastrada dopo essersi liberato dallo Scarlino. Vista la crisi di risultatidi Natale si è tenuta auna riunione dove la società neroverde ha discusso sull’eventuale ritorno di mister Sabatini o se continuare con misterin attesa del rientro degli infortunati di lunga degenza Meacci e Pira.