Quotidiano.net - Prezzo dell'energia in aumento: bollette più care del 30% nei prossimi 12 mesi

Leggi su Quotidiano.net

Nei12ilaumenterà di quasi il 30% con un impatto significativo sulledi chi ha un'offerta aindicizzato. Lo segnala Facile.it che ha stimato per una famiglia tipo nel mercato libero un rincaro di 272 euro tra luce e gas, con una spesa complessiva che arriverà a 2.841 euro, rispetto agli attuali 2.569 euro (+11%). L'analisi, si spiega in una nota, è stata realizzata prendendo in considerazione l'andamento degli indici PSV e PUN negli ultimi 12(dicembre 2023 - novembre 2024) e le previsioni elaborate dall'European Energy Exchange (EEX) per i 12successivi, a parità di consumi e altre condizioni economiche che gravano in bolletta. Nello specifico, il PUN, l'indicatore delall'ingrossoelettrica, secondo le previsioni aumenterà del 30% passando da un valore medio di 0,11 euro al kWh a 0,14 euro al kWh, mentre il PSV, il punto di riferimento per determinare ildel gas naturale all'ingrosso in Italia, salirà del 28%, da 0,38 euro al smc a 0,48 euro al smc.