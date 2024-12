2anews.it - Policastro, famiglia intossicata da monossido: in 5 in ospedale

Leggi su 2anews.it

L’incidente è avvenuto al secondo piano di una palazzina a, nel Salernitano: due dei tre bambini coinvolti sono stati trasportati in eliambulanza all’Santobono di Napoli. Non sono in pericolo di vita le cinque persone componenti di un nucleo familiare originario del Napoletano intossicate questa mattina dadi carbonio all’interno di un’abitazione al .